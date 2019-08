De Belgische koning Filip durft te dromen. Meteen na het binnenhalen van de Europese titel door de mannenhockeyploeg, die zaterdagavond Spanje met 5-0 aan de kant zette, begon Filip al over de Olympische Spelen van volgend jaar. De koning hoopt duidelijk op meer succes voor de zogenoemde ‘Red Lions’.

“Gefeliciteerd Red Lions met het eerste Europese kampioenschap. Het was een verbazingwekkend toernooi, gespeeld voor thuispubliek. We kijken uit naar Tokio 2020, hopelijk dan samen met de Red Panthers”, aldus een twitterbericht van het paleis. De ‘Red Panthers’ is de vrouwenploeg, die bij het EK in eigen land de groepsfase niet wist te overleven.

Koning Filip is hockeyfan en zijn zoon prins Gabriël hockeyde tot voor kort met succes bij de ploeg van Evere. Vanwege schoolbesognes heeft hij echter moeten besluiten de hockeysticks op te bergen.