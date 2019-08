De Spaanse koning Juan Carlos heeft een goede nacht gehad na zijn driedubbele bypassoperatie zaterdag. Dat heeft de kliniek Quirónsalud zondag gemeld in een medisch bulletin over de gezondheid van de sinds 2014 gepensioneerde koning. Het volgende bulletin komt maandag, zo liet de kliniek weten.

Koning Juan Carlos (81) is nog op de afdeling intensieve zorg, maar hij is goed gehumeurd, heeft al gelopen en ademt op eigen kracht. “We zijn erg blij over zijn toestand”, aldus koningin Sofia die haar man kort na het middaguur in het ziekenhuis opzocht. Sofia werd vergezeld door haar zus prinses Irene van Griekenland en een bevriend echtpaar van de koning.

Volgens koningin Sofia komen de dochters Elena en Cristina ook nog op ziekenbezoek en een woordvoerder van het paleis heeft laten weten dat koning Felipe en koningin Letizia waarschijnlijk later op de dag langskomen. Felipe was zaterdag ook al bij zijn vader op bezoek gegaan, samen met koningin Sofia.