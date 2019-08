Drie koninklijke paleizen sluiten dit weekeinde de deuren voor het publiek. Na Paleis Noordeinde zaterdag volgen zondag ook de koninklijke paleizen in Brussel en Oslo. In Luxemburg kunnen nieuwsgierigen nog tot 5 september terecht en Buckingham Palace blijft geopend tot en met 29 september. Koningin Elizabeth verblijft al die tijd namelijk in kasteel Balmoral in Schotland.

De Noorse koning Harald heeft voor maandag maar liefst vijf audiënties gepland. Hij kan dan weer ongehinderd beschikken over het Koninklijk Paleis waar zondag het publiek voor het laatst een kijkje kon nemen. Voor de zomeropstelling was een speciale tentoonstelling ingericht ter ere van zijn grootmoeder koningin Maud, die dit jaar precies 150 jaar geleden in Marlborough House in Londen werd geboren, als jongste dochter van de latere Britse koning Edward VII.

Ook koning Filip kan vanaf maandag in Brussel weer ongestoord terecht in het Koninklijk Paleis. De jaarlijkse zomeropstelling begon een maand geleden, kort na de nationale feestdag. Tussendoor heeft de koning overigens wel gebruik gemaakt van het paleis om overleg te plegen met de informateurs die al sinds mei proberen om België aan een regering te helpen. Op 9 september is er een nieuwe afspraak.

Paleis Noordeinde is tijdens de zomeropstelling die dit jaar voor de vierde keer werd gehouden in gebruik gebleven. Anders dan in Oslo en Brussel kan het publiek er maar beperkt terecht: op vier achtereenvolgende zaterdagen. Maar het paleis is ook veel kleiner dan de andere, waardoor de toegangsstroom niet makkelijk is te scheiden van de dagelijkse werkzaamheden. Vandaar de keuze voor het weekeinde.

Koning Willem-Alexander heeft evenals koning Filip overigens pas komende zaterdag het eerste publieke optreden na de zomervakantie. De vorsten treffen elkaar met hun echtgenotes Máxima en Mathilde in Terneuzen, waar wordt gevierd dat voor Nederland 75 jaar geleden de bevrijding en het herstel van de vrijheid begonnen.