De Japanse kroonprins Akishino is zondag vanuit Bhutan teruggekeerd in Japan. Met een aparte vlucht arriveerden ook zijn echtgenote Kiko en zoontje prins Hisahito op het vliegveld Haneda. Het drietal verbleef de afgelopen tien dagen op uitnodiging van koning Jigme Khesar voor een vakantie in het Himalaya-koninkrijk.

Dat vader en zoon, eerste en tweede in de lijn van troonopvolging, apart vlogen was een voorzorgsmaatregel zo had de Keizerlijke Hofhouding voorafgaand aan de reis al laten weten. Het was de eerste keer dat Akishino, die ook Fumihito wordt genoemd, met Hisahito een buitenlandse reis maakte. Het prinsje krijgt zo de kans andere culturen en landen te leren kennen, opdat hij vanuit een nieuw perspectief naar Japan kijkt, aldus de motivering voor de reis.

Officieel ging het om een privéverblijf in Bhutan maar de media werden toch toegelaten bij een aantal activiteiten van het kroonprinselijk paar en Hisahito zoals museumbezoek, deelname aan boogschieten en een ontvangst door het koningspaar van Bhutan en hun zoontje.