Koningin Elizabeth is met een flink deel van haar familie naar Crathie Kirk gegaan voor de zondagsdienst. Tijdens haar lange zomerverblijf in het naburige kasteel Balmoral is de wekelijkse kerkgang een vast onderdeel. De Queen wordt daarbij vergezeld door de familieleden die dan net bij haar logeren.

Deze zondag waren dat prins Charles en echtgenote Camilla, dochter prinses Anne met echtgenoot Tim Laurence, zoon Peter Philipps en diens vrouw Autumn, zoon prins Edward met Sophie en hun dochter Louise en – in de Bentley bij de koningin zelf – de hertog en hertogin van Cambridge, beter bekend als William en Kate. De hertogin droeg een outfit van Michael Kors, zo meldden waarnemers meteen.

Omdat de kerkgang zo’n vast onderdeel is van de Schotse vakantie van de koninklijke familie, wordt het gezelschap bij de kerk steevast opgewacht door fotografen en publiek. De media houden ook nauwkeurig bij wie al op visite zijn geweest en wie niet. Er was enkele weken geleden extra aandacht voor het verblijf van de in opspraak geraakte prins Andrew, die ook zijn ex-vrouw Sarah meenam naar Balomoral, maar niet naar de kerkdienst.

Prins Harry en Meghan hebben zich nog niet laten zien in Schotland, maar William maakte er afgelopen week een hele show van hoe hij met een gewone lijnvlucht naar Aberdeen vloog voor de vakantie bij zijn oma. Dat contrasteerde mooi met de kritische berichten over het gebruik van privévliegtuigen voor uitjes naar Ibiza en Frankrijk van broer Harry.