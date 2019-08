Het hoort bij de vaste rituelen van de Cambodjaanse monarchie: de afscheidsceremonie op het vliegveld van Phnom Penh wanneer koning Norodom Sihamoni en zijn moeder koningin Monineath vertrekken naar Peking. Dan komt premier Hun Sen naar de luchthaven, met een groot deel van zijn regering, en worden koning en koningin-moeder plechtig uitgezwaaid.

Maandag was het weer zo ver en werd er uitgebreid afscheid genomen. Koning Norodom Sihamoni (66) gaat gemiddeld twee keer per jaar naar China, meestal aan het begin van het jaar en aan het einde van de zomer. Het verblijf in Peking wordt benut voor medisch onderzoek, maar ook om aan de hitte van Phnom Penh te ontsnappen en om de zinnen te verzetten.

Anders dan zijn Thaise collega koning Vajiralongkorn, die zonder fanfare om de haverklap naar Duitsland reist waar hij het merendeel van het jaar doorbrengt, zijn de uitstapjes van koning Norodom Sihamoni zorgvuldig georkestreerd. De senaatsvoorzitter wordt aangewezen om als waarnemend staatshoofd de lopende staatszaken af te handelen en bij terugkeer in Phnom Penh is er weer een welkomstceremonie.