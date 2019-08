Koningin Máxima gaat op dinsdag 10 september op bezoek bij het Alzheimer Trefpunt De Til in het Zuid-Hollandse Giessenburg. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst bekend. Ze gaat langs de ontmoetingsplek voor alzheimerpatiënten ter ere van het 35-jarig bestaan van de organisatie Alzheimer Nederland.

De bijeenkomst waarbij de koningin aanwezig is, is het startschot van de evenementen die de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland organiseren in het kader van Wereld Alzheimer Dag op 21 september. Die staat dit jaar in het teken van Samen Bewegen.

Máxima is tijdens haar bezoek bij de uitreiking van het eerste gouden vergeet-me-nietje aan een vrijwilliger van Alzheimer Nederland. Na de uitreiking spreekt de koningin met patiënten en mantelzorgers.

Alzheimer Nederland komt op voor de circa 280.000 mensen in Nederland die dementie hebben. De Alzheimer Cafés of Trefpunten worden georganiseerd door hen, als een plek waar dementerenden, mantelzorgers en zorgprofessionals samenkomen om te praten over hoe het is om te leven met dementie. In ons land zijn er 246 van zulke plekken.