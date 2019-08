Koning Juan Carlos mag de afdeling intensieve zorg verlaten. Dat heeft de woordvoerder van de universitaire kliniek Quirónsalud maandag gezegd tijdens een korte persontmoeting over de gezondheid van de koning-emeritus. Juan Carlos (81) heeft afgelopen zaterdag een driedubbele bypassoperatie ondergaan.

“De conditie van de koning blijft zich gunstig ontwikkelen”, aldus Lucía Alonso, directeur van de kliniek. Hij is volgens haar in een goede stemming, heeft al wat meer gegeten en enkele passen gezet. Maandagmiddag wordt hij ontslagen uit de intensive care, zo voegde Alonso eraan toe. De koning is begonnen met het uitvoeren van cardio-respiratoire fysiotherapie-oefeningen, na het verwijderen van de thoraxdrainage.

De verwachting is dat leden van de koninklijke familie ook weer op ziekenhuisbezoek komen. Juan Carlos kreeg zondag visite van onder anderen koningin Sofia en haar zus prinses Irene, en van het koningspaar Felipe en Letizia. Na afloop zei Letizia dat de kleinkinderen Leonor en Sofia deze week ook langs zullen komen.

Het ziekenhuis komt dinsdag opnieuw met een medisch bulletin over Juan Carlos.