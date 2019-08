Prinses Beatrix onthult op 9 oktober een standbeeld van Willem van Oranje in Dordrecht. Het beeld is aan de stad geschonken door De Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, een organisatie die de nagedachtenis aan Willem van Oranje in stand wil houden.

Dordrecht is de stad waar de Eerst Vrije Statenvergadering werd gehouden, op 19 juli 1572. De historische bijeenkomst was door Willem van Oranje uitgeroepen om van twaalf Hollandse steden steun en financiering te krijgen voor zijn strijd tegen de Spanjaarden. De steden staan ook vermeld in de sokkel van het beeld.

Het beeld is gemaakt door kunstenaar Arie Schippers. Willem van Oranje is afgebeeld als een man van middelbare leeftijd in kledij van een edelman. Aan zijn voeten zit een hond, net als bij het grafmonument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft. De viervoeter symboliseert in Delft trouw aan de prille Verenigde Nederlanden. In dit nieuwe monument staat het vragende hondje voor het verzoek van de twaalf steden of Willem van Oranje leider van het verzet tegen de Spaanse overheersing wil worden.