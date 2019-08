Het koninklijke goede doel van prins William en zijn vrouw Catherine krijgt een nieuwe naam. Dat hangt samen met de bekendmaking eerder dit jaar dat prins Harry en Meghan niet meer zullen samenwerken met de organisatie, meldt People.

William, Catherine en Harry richtten The Royal Foundation op in 2009. Na het huwelijk van Harry en Meghan kreeg de organisatie officieel de naam The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex. Nu wordt die naam dus weer veranderd in The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge. In juli maakten Harry en Meghan al bekend dat ze zelf een goed doel starten, met de naam Sussex Royal Foundation.

Het Britse koningshuis maakte dit jaar duidelijk dat de vier royals wel willen blijven samenwerken. Zo delen zij het programma Heads Together, dat mensen wil stimuleren om in het dagelijkse leven te praten over mentale gezondheid.