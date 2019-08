Prinses Margriet is op 11 september bij de openingswedstrijd van de wereldkampioenschappen Para-Cycling in Emmen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekendgemaakt.

Margriet zal het startschot geven van de team relay en woont daarna op de tribune de wedstrijd bij. Ook spreekt ze met de Nederlandse deelnemers aan de wereldkampioenschappen voor wielrenners met een beperking.

De circa 300 deelnemers kunnen zich in Emmen kwalificeren voor de Paralympische Spelen in Tokio in 2020. Op de wereldkampioenschappen in Rio de Janeiro in 2018 veroverde de Nederlandse Para-Cyclingselectie elf medailles, waaronder vijf keer goud.