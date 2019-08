Op Twitter wordt met verbazing gereageerd op een tweet van Pieter van Vollenhoven over de gebeurtenissen in Assen, waar zaterdag een 32-jarige man om het leven kwam na een confrontatie met buurtbewoners. In zijn tweet, die Van Vollenhoven maandag verstuurde, noemt hij de actie van de vijf buurtbewoners “een goed voorbeeld van burgerarrest”.

Van Vollenhoven is voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), lid van het Koninklijk Huis en voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). “Natuurlijk moet de doodsoorzaak worden onderzocht, dat zou bij de politie ook gebeuren. Maar burgermoed spreekt de SMV in principe aan”, aldus Van Vollenhoven.

Hoewel de tweet maandag is verstuurd, leidt die ook dinsdag nog tot vele verbaasde reacties. “Er is iemand door omgekomen! En het misbruik is ook nog hoogst onzeker”, zegt iemand. Een ander merkt op: Dat meent u niet. Een doofstomme en waarschijnlijk onschuldige man is gedood”, merkt iemand anders op.