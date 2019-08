De Congolese president Felix Tshisekedi is volgende maand op bezoek in België. Hij wordt op 17 september verwelkomd door koning Filip en premier Charles Michel, schrijven verschillende Belgische media op basis van regeringskringen en Congolese bronnen.

Volgens de krant La Libre zou Tshisekedi op het koninklijk paleis lunchen en staat er een bezoek op het programma aan Antwerpen, de Koninklijke Militaire School in Brussel en de landbouwfaculteit in Gembloers. Daarnaast gaat hij misschien de handen schudden met de Congolese gemeenschap in België.

Het bezoek van de Congolese president kan een definitief keerpunt betekenen. Het is namelijk twaalf jaar geleden dat een staatshoofd van het Afrikaanse land naar België kwam. In die jaren verslechterde de relatie tussen de twee landen, met als dieptepunt eind 2017 toen België een deel van de ontwikkelingssamenwerking opschortte als reactie op het gewelddadige neerslaan van protesten in Congo.

Als vergelding sloot Congo het Belgische consulaat in Lubumbashi en het Schengenhuis in Kinshasa, een soort Europees consulaat dat door België beheerd werd. Ook werd het aantal vluchten tussen Brussel en Kinshasa teruggeschroefd van zeven naar vier per week. Onder Tshisekedi werden deze maatregelen al teruggedraaid en werden de diplomatieke relaties tussen beide landen genormaliseerd.