Koning Willem-Alexander luidt zaterdagmiddag in Terneuzen een belboei, waarmee in 1944 de mijnenvrije doorgang van de Westerschelde naar de haven van Antwerpen werd gemarkeerd. Die handeling markeert de start van de officiële viering van 75 jaar vrijheid in Nederland.

Voordat de koning de belboei luidt, steken vertegenwoordigers van de regeringen van Nederland, Frankrijk, België, Polen, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten vuurschalen aan op de kade van de Terneuzense haven. Elf marineschepen uit landen die in Nederland hebben gevochten voor het einde van de Tweede Wereldoorlog brengen een saluut aan veteranen uit die landen, die in Terneuzen aanwezig zijn.

De viering, die tot het najaar van 2020 duurt, begint in Terneuzen om extra aandacht te besteden aan de Slag om de Schelde.