De Noorse prinses Ingrid Alexandra doet zaterdag haar belijdenis als lid van de lutherse staatskerk. De 15-jarige dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit krijgt daarom een bijzonder cadeau. Koning Harald en koningin Sonja geven hun kleindochter traditionele Noorse klederdracht, maakte het Noorse hof bekend.

Het kostuum, een zogeheten bunad, is een replica van wat vrouwen tussen 1800 en 1850 droegen in de Noorse provincie Telemark. Ingrid Alexandra heeft zelf ook een bijdrage geleverd aan het ontwerp, maar ook oma was nauw betrokken bij het maken van het cadeau. De prinses, tweede op de lijst van troonopvolging, zal haar nieuwe kleding ook dragen tijdens haar belijdenis.

Voor de geloofsbelijdenis van de lutherse kerk, een belangrijk familiefeest, zijn ook haar peetouders uitgenodigd. Dat zijn in het geval van Ingrid Alexandra koning Felipe van Spanje, kroonprins Frederik van Denemarken, kroonprinses Victoria van Zweden, prinses Märtha Louise en Marit Tjessem, haar andere oma.

De plechtigheid vindt plaats in de kapel van het Koninklijk Paleis, waar de prinses in april 2004 ook is gedoopt. De dienst wordt geleid door Kari Veiteberg, de bisschop van Oslo.