De Deense kroonprins Frederik heeft donderdag de opening van de World Food Summit 2019 in Kopenhagen bijgewoond.

Frederik was aanwezig bij de openingsspeech van de Deense minister van Milieu en Voedselvoorziening. Vorig jaar opende zijn schoonzus, prinses Marie, de jaarlijkse wereldwijde voedseltop nog. Ook in 2017 was de echtgenote van prins Joachim keynotespreker op het evenement.

Het doel van de Wereldvoedseltop is om wereldwijd solide oplossingen te creëren die zorgen voor betere voeding voor meer mensen. Tijdens de tweedaagse top worden uitdagingen op voedselgebied besproken, doelen vastgesteld en maatregelen genomen in het kader van mondiale en lokale partnerschappen. Het is de vierde keer dat de World Food Summit plaatsvindt in de Deense hoofdstad.