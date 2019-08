Prins Bernhard heeft nog flink wat nachtjes te gaan, maar één datum staat groot omcirkeld op zijn kalender. Op 3 mei vindt namelijk de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 plaats in Zandvoort, het circuit waarvan hij mede-eigenaar is. De datum werd donderdag bekendgemaakt, maar de kalender met alle locaties van de race moet op 4 oktober nog wel worden goedgekeurd door de FIA World Motor Sport Council.

Op Instagram is Bernhard in ieder geval vast aan het aftellen. Hij deelde een foto van de kalender en gaf die een ‘duimpje omhoog’.

Onder de naam Heineken Dutch Grand Prix keert de Formule 1 na 35 jaar terug in Zandvoort. Als mede-eigenaar was Bernhard een van de initiatiefnemers om de koningsklasse van de autosport naar Nederland te halen. Bernhard zag in de populariteit van Max Verstappen een grote kans om het plan waar te maken.