Prinses Beatrix bezoekt dansevenement Free To Move

Prinses Beatrix heeft donderdag in Den Haag de dansvoorstelling Free to Move bezocht. De voorstelling is een samenwerking van het Prinses Beatrix Spierfonds en Holland Dance, waarbij de top van de Nederlandse moderne dans zich inzet voor de strijd tegen spierziekten.

Bij aankomst in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen kreeg de vorstin van de 14-jarige Sarah Fay een handboeket. Sarah Fay heeft de progressieve spierziekte LGMD (limb-girdle spierdystrofie).

Free to Move vond voor de zevende maal plaats.