Een handjevol fans heeft zich op de vooravond van de sterfdag van prinses Diana traditiegetrouw verzameld bij het hek van Kensington Palace in Londen. Het is zaterdag 22 jaar geleden dat de prinses van Wales om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Parijs.

Ieder jaar leggen fans bloemen neer en hangen ze foto’s van Diana en haar kinderen prins William en prins Harry op. Vrijdag werd de eerste banner aan het paleishek bevestigd. “Voor altijd in ons hart”, staat op het doek waarop foto’s staan afgebeeld van Diana door de jaren heen. “Je goede werk wordt voortgezet door je zoon.”

Diana overleed op 31 augustus 1997 na een auto-ongeluk in de Almatunnel in Parijs. William was toen 15 jaar oud, Harry 12 jaar.