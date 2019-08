Hailey Bieber is groot fan van prinses Diana, blijkt uit een fotoshoot die ze deed met Vogue Parijs. Het model deelde de kiekjes op haar Instagram, waarop duidelijk te zien is dat ze haar stijlinspiratie haalt bij de in 1997 overleden prinses.

De foto’s imiteren de bekende beelden die werden gemaakt van Diana door de paparazzi in de jaren negentig. “Alle eer en inspiratie naar de ongelooflijk mooie en iconische prinses Diana, waar ik al mijn mode-inspiratie vandaan haal sinds ik me kan herinneren. Bedankt voor het nalaten van zulke iconische mode- en stijlmomenten,” schrijft Hailey op Instagram. In de foto’s is te zien hoe ze de bekende combinatie van wielrenbroekjes en grote truien die Diana vaak aantrok, imiteert.

Zaterdag is het precies 22 jaar geleden dat de prinses overleed. Ze kwam om na een auto-ongeluk in de Almatunnel in Parijs.