Het Koninklijk Paleis in Brussel is sinds de traditionele zomeropenstelling op 23 juli door meer dan 110.000 mensen bezocht. Dat heeft het paleis vrijdag laten weten. Het paleis van de Belgische koning Filip was tot en met afgelopen zondag te bezichtigen.

Bezoekers konden net als voorgaande jaren een kijkje nemen in de ontvangst- en staatsievertrekken van het paleis. Ook zijn er speciale exposities over wetenschap en cultuur. Aangezien het dit jaar precies vijftig jaar geleden is dat de eerste maanlanding plaatsvond, was er een extra tentoonstelling ‘De maan: tussen droom en realiteit’. In de expositie ‘Vorstelijk getooid. Koninklijke uniformen’ konden bezoekers een kijkje nemen bij de bijzondere kleding die de koningen en leden van de koninklijke familie in de loop der tijd hebben gedragen.

Het Brusselse paleis is in de zomer een extra attractie in de Belgische hoofdstad. Anders dan bij bezoeken aan Buckingham Palace in Londen of Paleis Noordeinde in Den Haag is de toegang gratis.