De Noorse prinses Ingrid Alexandra is zaterdag bevestigd als lid van de lutherse staatskerk. De geloofsbelijdenis vond plaats in de kapel van het Koninklijk Paleis. In 2004 werd de nu 15-jarige dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit daar ook gedoopt.

Ingrid Alexandra droeg tijdens de plechtigheid traditionele Noorse klederdracht. Die had ze eerder al van koning Harald en koningin Sonja gekregen. Het kostuum is een replica van de kledij die vrouwen twee eeuwen geleden droegen in de Noorse provincie Telemark.

Bij de geloofsbelijdenis waren veel royals aanwezig. Koning Felipe van Spanje, kroonprins Frederik van Denemarken en de Zweedse kroonprinses Victoria woonden de plechtigheid bij.