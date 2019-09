De Deense koningin Margrethe II heeft zaterdag in de havenstad Aarhus een standbeeld van de Deense wereldreiziger Bernhard Arp Sindberg onthuld. Sinberg werrd geboren in Aarhus, maar hij woonde het grootste deel van zijn leven in de VS.

Hij was een van de weinige westerlingen die eind 1937 getuige was van het Bloedbad van Nanking, een massamoord aangericht door het Japanse leger tijdens de Tweede Chinees-Japanse Oorlog.

Het bloedbad begon na de inname door Japan van de toenmalige Chinese hoofdstad Nanking. De slachting duurde twee maanden; Japanse soldaten verkrachtten vrouwen, plunderden huizen en vermoordden krijgsgevangenen en burgers. Het aantal burgerslachtoffers wordt tussen de 100.000 en 300.000 geschat.

De foto’s die Bernhard Arp Sindberg maakte in die twee maanden, hielpen later het drama te reconstrueren en te begrijpen. Ook redde hij naar schatting vele duizenden Chinezen van een wreed lot, onder meer door ze te verbergen op een oud fabrieksterrein. Hij kreeg daarom de bijnaam ‘vriend van China’.