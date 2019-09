De Britse prinsessen Beatrice en Eugenie hebben zaterdag de bruiloft van popzangeres Ellie Goulding bijgewoond. Ook hun moeder Sarah Ferguson was aanwezig.

Jack Brooksbank, de man van Eugenie, was een van de bruidsjonkers tijdens de ceremonie die plaatsvond in de kathedraal van York. Naast de royals hadden ook vele beroemde sterren een plekje gevonden in de kerk. Onder meer acteurskoppel Katy Perry en Orlando Bloom, zanger James Blunt, actrice Sienna Miller en komiek Jimmy Carr waren op het huwelijk afgekomen.

Ellie Goulding heeft een goede band met het Britse koningshuis. Ze was vorig jaar ook op de bruiloft van prinses Eugenie en mocht zingen op het trouwfeest van prins William in 2011. In 2016 gingen er enige tijd geruchten rond dat Ellie een relatie zou hebben met Williams broer prins Harry.