Thomas Markle, de vader van Meghan, heeft opnieuw van zich laten horen. In een nieuw interview met de Mail on Sunday noemt hij prins Harry en zijn dochter “hypocriet” en doet hij tegelijkertijd een nieuwe poging om hun problematische relatie te herstellen.

“Ik had gehoopt dat ze een foto van Archie zouden sturen zodat ik die aan de muur kan hangen naast eentje van Meghan”, aldus Thomas. “Dat is toch wat iedere opa wil? Ik zou graag willen weten of Archie de beroemde Markle-neus heeft.”

De vader van Meghan heeft geen contact meer met zijn dochter en schoonzoon sinds begin vorig jaar. Toen werd duidelijk dat hij vlak voor de bruiloft van Harry en Meghan had geposeerd voor paparazzifoto’s. Sindsdien sprak hij meerdere keren met journalisten over zijn frustratie over het gebrek aan contact met zijn dochter.

Kaart

Vorige maand vierde Meghan haar 38e verjaardag, wat Thomas aangreep om een kaartje te sturen. Maar opnieuw zonder resultaat. “Ik heb geen idee of ze het heeft gekregen”, zegt hij. Thomas bleef de afgelopen periode naar eigen zeggen met opzet rustig omdat Meghan in verwachting was. “Maar ik ga nu weer praten want ze blijven me negeren.”

In het interview haalt Thomas opmerkelijk genoeg ook uit naar zijn dochter en schoonzoon. Harry en Meghan werden recent bekritiseerd in de media omdat ze met een privévliegtuig naar Ibiza en Frankrijk vlogen, terwijl ze continu pleiten voor maatregelen ter bescherming van het klimaat en het milieu. “Ik heb op een bepaalde manier medelijden met ze maar dit is hun eigen schuld. Je kunt niet het ene zeggen en dan het andere doen.”

Hypocriet

“Iedereen zegt altijd maar hoe geweldig ze zijn maar dat zijn ze niet voor hun eigen familie. Dat is gewoon hypocriet”, vervolgt Thomas. “Je kunt jezelf niet omschrijven als barmhartig en liefdadig om vervolgens je eigen vader en de rest van de familie dood te zwijgen.”

Toch blijft Thomas hoopvol dat het op een dag goed komt. “Alle familieperikelen kunnen worden opgelost en ik geloof nog steeds dat dat ook voor ons geldt. Ik hoop dat ik net zo close met Meghans kind kan worden als ik met haar was toen ze nog klein was.”