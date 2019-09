Het Amerikaanse dansgezelschap Alvin Ailey komt eindelijk weer naar Nederland. Donderdagavond 19 september is de galapremière van hun voorstelling in het Nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Prinses Beatrix is dan ook aanwezig, maakt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

Vorige week donderdag ging de prinses ook al naar het dansevenement Free To Move in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.

De voorstelling van Alvin Ailey American Dance Theater, dat dit jaar haar zestigjarig jubileum viert, is van 19 tot en met 22 september in Rotterdam te zien als onderdeel van een Europese Tournee. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het dansgezelschap weer naar Nederland komt.