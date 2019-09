Niet alleen in Nederland gaan de prinsessen weer naar school, ook in België is de zomervakantie voorbij. Koning Filip zette maandag prinses Ionore af op het Sint-Jan-Berchmanscollege in Brussel, Mathilde ging met prins Emmanuel mee naar de Eurekaschool in Kessel-Lo.

De 11-jarige Ionore begint aan haar laatste jaar op de basisschool, Emmanuel (13) gaat naar een school gespecialiseerd voor kinderen met leerstoornissen. Hij start aan zijn tweede jaar.

Prins Gabriël (16) is veranderd van school. Hij gaat niet meer naar het Sint-Jan-Berchmanscollege, maar begon vorige week al op de International School of Brussels in Watermaal-Bosvoorde. Net zoals zijn oudere zus krijgt hij voortaan Engelstalig onderwijs. Prinses Elisabeth (17) begint deze week aan haar tweede en laatste jaar in Wales, op het UWC Atlantic World College.

Voor het eerst gaan alle koningskinderen dus naar een andere school. Het Belgische koningshuis deelde maandag een nieuwe foto van het gezin op sociale media ter gelegenheid van de start van het nieuwe schooljaar. Het beeld is vermoedelijk al eerder genomen aangezien Elisabeth alweer in Wales zit.