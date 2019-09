Prinses Beatrix is op 2 oktober aanwezig bij de 75e herdenking van de razzia van Putten. Ze woont een bijeenkomst bij in de Oude Kerk en spreekt met enkele nabestaanden, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Beatrix wordt vergezeld door staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid.

Nederland viert in 2019 en 2020 75 jaar vrijheid. Verschillende leden van het koningshuis spelen daarin een rol. Ze wonen diverse vieringen en herdenkingen bij. Zo gaven koning Willem-Alexander en koningin Máxima afgelopen zaterdag de aftrap van de festiviteiten in Terneuzen.

De herdenking van de razzia van Putten wordt ieder jaar op 2 oktober georganiseerd door de gemeente Putten in samenwerking met Stichting Oktober 44. Koningin Juliana onthulde in 1949 het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Beatrix was in 1994, toen nog als koningin, bij de vijftigste herdenking aanwezig.

In het Gelderse Putten werd op 1 oktober 1944 door de Duitse bezetters een razzia uitgevoerd. Een dag later, op 2 oktober 1944, werd een deel van de mannelijke beroepsbevolking afgevoerd naar diverse concentratiekampen. In totaal kwamen 552 mensen om het leven. De razzia gold als een vergeldingsactie voor een aanslag van een verzetsgroep op officieren van de Wehrmacht.