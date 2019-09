De overblijfselen van de in november 1982 overleden koningin-moeder Elena van Roemenië worden als alles goed gaat volgende maand herbegraven in Roemenië. De koninklijke familie overlegt momenteel met de autoriteiten in Zwitserland, waar ze stierf, voor de repatriëring. De herbegrafenis moet op 19 oktober plaatsvinden, melden Roemeense media.

Het is al langer de wens van de familie om Elena naar Roemenië te halen. De in 2016 voltooide Roemeens-orthodoxe kathedraal in Curtea de Arges moet de laatste rustplaats worden waar de koningin-moeder wordt bijgezet naast het graf van haar in 2017 overleden zoon koning Mihai en zijn echtgenote koningin Ana.

In het testament van Elena stond niets over een begrafenis in Roemenië. “In die tijd was het ondenkbaar dat het ooit zou kunnen, dus heeft ze er niets over gezegd”, zei prins Radu, schoonzoon van Mihai, eerder.

Elena was de echtgenote van de latere koning Carol II. Hij liet zich van haar scheiden voordat hij via een machtsgreep in 1930 op de troon kwam. Elena kreeg tien jaar later echter de titel koningin-moeder toen Carol II gedwongen werd plaats te maken voor hun beider zoon Mihai.