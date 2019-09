De Deense koningin Margrethe is dinsdag met het koninklijke schip Dannebrog aangemeerd in Sleeswijk-Holstein. De vorstin blijft vier dagen in de Noord-Duitse deelstaat en gaat hier op bezoek bij de Deense minderheid.

Margrethe hield dinsdagochtend in het stadhuis van Flensburg een toespraak. Ze vertelde dat ze erg had uitgekeken naar haar bezoek. “Het warme welkom vanmorgen aan de kade en nu hier in het stadhuis ontroert me enorm”, zei de koningin volgens Duitse media.

Tijdens haar eerste dag had Margrethe een vol programma. Zo bezocht ze onder meer een Deens verpleeghuis, meerdere bedrijven en was ze in het het industriële museum Kupfermühle in Harrislee. Dinsdagavond volgt er nog een diner op het koninklijke schip.

Volgend jaar is het honderd jaar geleden dat de bevolking van het historische hertogdom Sleeswijk zich in een referendum kon uitspreken voor aansluiting bij Denemarken. De noordelijke zone koos voor Denemarken. De hereniging van Noord-Sleeswijk met Denemarken wordt jaarlijks herdacht. In het zuidelijke deel, waaronder de stad Flensburg, bleef een kleine Deense bevolking achter.