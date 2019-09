Prins Harry kwam maandag met een commerciële vlucht naar Amsterdam en legt 99 procent van zijn vliegreizen op deze manier af. Dat zei de hertog van Sussex dinsdag in Amsterdam, waar hij een nieuw wereldwijd initiatief presenteerde dat reizen duurzamer moet maken.

Harry raakte vorige maand in opspraak omdat hij in korte tijd een aantal keer een privévliegtuig nam met zijn gezin. De prins en zijn echtgenote Meghan werden daarop hypocriet genoemd omdat ze zich ook inzetten voor een beter milieu.

De hertog antwoordde op een vraag tijdens de bijeenkomst dat hij er in sommige situaties uit veiligheidsoverwegingen voor moet kiezen een privévlucht te nemen. Hij probeert zoveel mogelijk te zoeken naar een goede balans, zei hij. “Ik heb mijn CO2-uitstoot altijd gecompenseerd”, voegde Harry toe. “Dat is volgens mij het juiste om te doen. We moeten het cool maken om te compenseren.” Volgens Harry is het daarom noodzakelijk om uit te leggen waar het extra geld dat betaald moet worden naartoe gaat. “Het moet meer zijn dan een vinkje zetten.”

Harry vertrouwde de aanwezigen verder toe dat hij maandag al naar de hoofdstad was gekomen en de beste nachtrust in maanden had gehad, sinds de geboorte van zijn zoontje Archie.