Voor de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia is de zomervakantie nu toch echt afgelopen. Het koppel, dat de hele maand augustus vrij was, ontving dinsdag een delegatie van het Spaanse comité voor mensen met een beperking op het Zarzuela Paleis in Madrid.

Felipe en Letizia spraken met onder meer de directeur van de organisatie en bijna dertig leden. Tijdens het gesprek van zo’n dertig minuten ging het over de vooruitgang die er is geboekt in de afgelopen jaren en welke winst er nog te behalen valt. Het Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidadepa (CERMI) was uitgenodigd naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de grondwet.

Op foto’s is te zien dat het koningspaar zich goed heeft vermaakt met de gasten. Met brede glimlach werden de handen geschud. Het feit dat Felipes 81-jarige vader Juan Carlos zaterdag het ziekenhuis mocht verlaten, waar hij acht dagen verbleef na een hartoperatie, zal hier vast aan hebben bijgedragen.

De koningin zet zich vaker in voor gehandicaptenzorg. Ook donderdag is het een onderwerp in haar agenda. Dan bezoekt ze een conferentie waarbij onder meer wordt nagedacht over de verantwoordelijkheid van de media tegenover mensen met een beperking.