Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen maandag 30 september in het Rijksmuseum in Amsterdam het seminar India and The Netherlands bij. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

Het seminar gaat over de relatie tussen Nederland en India en wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst en de ambassade van India in Nederland. Het koningspaar is bij de middag aanwezig in aanloop naar het staatsbezoek aan India dat in oktober gepland staat.

De ambassadeur van India, Venu Rajamony, presenteert er zijn boek India and The Netherlands. Past, Present and Future waarvan Willem-Alexander het eerste exemplaar in ontvangst neemt. Vervolgens houdt Martine Gosselink, hoofd afdeling geschiedenis van het Rijksmuseum, de voordracht The Netherlands and India, a shared history. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, spreekt over de zakelijke en handelsrelatie tussen Nederland en India.

Willem-Alexander en Máxima bekijken daarnaast het bronzen beeld van Shiva Nataraja in het Rijksmuseum en praten met personen die een nauwe relatie hebben met India en Nederland.