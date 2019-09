Koning en minister in gesprek met specialisten over Blauwe Zorg

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Blauwe Zorg in Maastricht. Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport vergezelde de koning tijdens zijn werkbezoek dat in het teken staat van ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Bij Blauwe Zorg, in 2013 gestart met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om zorg in de wijk te optimaliseren, gingen de koning en minister in gesprek met een aantal initiatiefnemers. Ook hoorden zij van onder anderen een psychiater, een gezinsondersteuner en een huisarts hun ervaringen met Blauwe Zorg in de wijk. De middag werd afgesloten bij de Stadspoli. Daar vertelden specialisten uit het MUMC+ en huisartsen hoe de zorg sinds 2014 is veranderd door het initiatief. Zo is de druk op de specialistische zorg met de inzet van specialisten in de wijk verminderd en kunnen patiënten sneller geholpen worden. Ook kunnen kosten worden bespaard.

Het bezoek met minister Bruins is het elfde in een reeks van werkbezoeken van de koning met ministers en staatssecretarissen. Daarin ziet hij hoe het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat hij in gesprek met betrokkenen.