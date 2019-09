Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven gaan samen naar de 75e herdenking van de Slag om Arnhem op 20 september. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag aangekondigd.

Margriet en Pieter wonen eerst de herdenkingsbijeenkomst bij in de Eusebiuskerk in Arnhem en lopen daarna mee in de stille tocht naar het Airborneplein waar kransen worden gelegd. De ministers Grapperhaus, Bijleveld en Slob zijn ook aanwezig.

Nederland viert in 2019 en 2020 75 jaar vrijheid. Verschillende leden van het koningshuis spelen daarin een rol. Ze wonen diverse vieringen en herdenkingen bij. Zo gaven koning Willem-Alexander en koningin Máxima afgelopen zaterdag de aftrap van de festiviteiten in Terneuzen. Prinses Beatrix is op 21 september in Ede bij eveneens een herdenking die in het teken staat van de Slag om Arnhem, op 2 oktober gaat ze naar de herdenking van de razzia van Putten.

Operatie Market Garden, waar de Slag om Arnhem deel van uitmaakte, was een van de grootste land- en luchtoperaties tijdens de Tweede Wereldoorlog in een poging de Duitse bezetter terug te dringen. De operatie mislukte en Arnhem werd uiteindelijk pas in april 1945 bevrijd.