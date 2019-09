In navolging van onder anderen koningin Elizabeth heeft ook koning Carl Gustaf van Zweden laten weten mee te leven met de inwoners van de Bahama’s. Het eiland kreeg de afgelopen dagen te maken met orkaan Dorian.

“De koningin en ik willen ons oprechte medeleven betuigen aan de slachtoffers van de enorme verwoesting die de orkaan Dorian heeft veroorzaakt”, schrijft het Zweedse koningshuis. “We leven mee met de families van de slachtoffers en de inwoners op de Bahama’s.”

Door de orkaan zijn duizenden huizen verwoest. Het dodental is opgelopen tot zeven, maar dat aantal zal naar verwachting nog oplopen. Dorian is inmiddels afgezwakt tot een storm van de tweede categorie. Waarschijnlijk gaat de orkaan dinsdagavond aan land in de Verenigde Staten. Duizenden mensen zijn geëvacueerd naar gebieden landinwaarts.