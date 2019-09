Prinses Charlotte, de dochter van prins William en zijn vrouw Kate, is donderdag voor het eerst naar school gegaan. Zij gaat naar Thomas’s Battersea, een privéschool in het zuidwesten van Londen waar ook haar oudere broer George lessen volgt.

Charlotte droeg het marineblauwe schooluniform toen haar ouders haar naar school brachten. Zij had haar haar netjes in een staartje gebonden, zoals de schoolregels voorschrijven voor meisjes met haar dat over hun schouders valt. Haar rugzak was versierd met een sleutelhanger van een eenhoorn.

De prinses werd begroet door de rector van school. Charlotte is de vierde in lijn van de troonopvolging, na haar opa Charles, haar vader William en haar broer George.