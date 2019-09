De Belgische koningin Mathilde deelt met haar Nederlandse collega Máxima de liefde en passie voor muziek en de wens dat (school)kinderen de kans krijgen in contact te komen met muziek. Daarom is het niet zo vreemd dat Mathilde in navolging van Máxima meewerkt aan een wekelijks televisieprogramma waarin dat wordt bevorderd.

Televisiezender VRT begint donderdag met het programma ‘Merci voor de muziek’. Daarin ontvangt koningin Mathilde elke week een kind om over diens liefde voor muziek te praten. In de eerste aflevering is dat een 8-jarige harpiste, die in het paleis haar muzikale talent ten gehore mocht brengen. Mathilde was verrukt. “Zo zuiver!”, riep ze uit nadat Stella een stukje had gespeeld. In latere uitzendingen komen onder meer accordeonistjes, een pianist en een rapper aan bod.

‘Merci voor de muziek’ lijkt daarmee enigszins op de ‘Lang leve de muziekshow’ van AVROTROS, waarvoor koningin Máxima op De Eikenhorst in Wassenaar ook musicerende schoolkinderen ontving. “Muziek krijgt steeds meer een vaste plek op school en daarmee een vaste plek in het leven van kinderen. Dat is heel erg waardevol”, motiveerde Máxima haar bijdrage.