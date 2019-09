De kans bestaat dat De Kindertelefoon binnenkort telefoon krijgt van een van de prinsessen uit Paleis Huis ten Bosch. Koningin Máxima nam donderdag na de viering van het veertigjarig bestaan van De Kindertelefoon in Utrecht namelijk op eigen verzoek folders mee naar huis.

Máxima was erg enthousiast over het werk van De Kindertelefoon en kreeg daarom op de valreep nog een tasje met foldermateriaal van directeur Roline de Wilde. De koningin kreeg daarvoor een rondleiding door het gebouw, bezocht de belkamer en sprak met jongeren, vrijwilligers en trainers over hun werk.

“Ze wilde heel graag folders en ze was erg enthousiast”, zei de directeur van De Kindertelefoon na afloop van het koninklijke bezoek. De Wilde: “Ik vond het heel leuk dat koningin Máxima ook een aantal keren aangaf ‘Ik weet zelf ook niet wat mijn kinderen bezighoudt’ en dat snap ik erg goed. Ik vond het leuk en we hebben er erg van genoten.”

De Kindertelefoon begon in 1979 als een lokaal initiatief van Amsterdamse ouders. Vandaag de dag werken er meer dan vijfhonderd opgeleide vrijwilligers, op zeven locaties in Nederland. Bij De Kindertelefoon krijgen kinderen tot achttien jaar de mogelijkheid om hun verhaal te doen. Dat kan over van alles gaan, variërend van verliefdheid tot verwaarlozing. Dagelijks worden gemiddeld duizend gesprekken via de telefoon of de chat met kinderen gevoerd.

Het bezoek van Máxima vormde de start van de campagne ‘Met De Kindertelefoon kun je al 40 jaar over ALLES praten’. In podcast wordt teruggeblikt op het werk dat de aflopen veertig jaar is gedaan.