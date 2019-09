Kroonprins Haakon had donderdag een smakelijk werkbezoek. De Noorse troonopvolger ging namelijk ijsjes proeven bij de ijssalon Sandwich Brothers in Oslo, zo is te zien op foto’s die het hof heeft gedeeld.

Haakon stak zelf ook de handen uit de mouwen. Gehuld in een schort en met handschoenen aan hielp de kroonprins mee met het maken van pistache-ijs. Als beloning mocht Haakon allerlei verschillende smaken proeven.

De ijsmakers van de Sandwich Brothers zijn bijzonder, de bolletjes worden namelijk gemaakt door jongene vluchtelingen. Haakons organisatie ondersteunt het initiatief dat deze jongens nieuwe kansen op de arbeidsmarkt verschaft.

Ook woensdag was de kroonprins aan het werk. Toen dook hij bij de plaats Asker het water in om plastic van de zeebodem te rapen bij het Sjøstrand.