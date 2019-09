De Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de inwoners van de Bahama’s. Het land, dat een onafhankelijk lid van het Britse gemenebest is, werd de afgelopen week geteisterd door de orkaan Dorian. Duizenden huizen, wegen en het vliegveld zijn verwoest; er zijn zeker twintig mensen overleden. Zeker 70.000 mensen hebben acuut hulp nodig.

“Mijn vrouw en ik willen u laten weten dat wij erg meeleven met de mensen op de Bahama’s tijdens deze tragedie”, laat de prins van Wales weten. “We zijn diep bedroefd over alle slachtoffers die te betreuren zijn. En onze gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen is; alle gewonden, en iedereen die zijn huis is verloren.”

Charles voegt daar meteen aan toe dat “het sturen van dit bericht zeer weinig effect zal hebben gezien de omvang van deze ramp. Maar weet dat we aan u denken tijdens deze zwarte periode.”

Eerder had koningin Elizabeth al een soortgelijk bericht gestuurd naar premier Hubert Minnis van de Bahama’s.