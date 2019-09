In Dresden is de historische koets Grand Carosse te bezichtigen. De koets werd driehonderd jaar geleden gebruikt bij het huwelijk van keurvorst Friedrich August II van Saksen met Maria Josepha, de dochter van de Oostenrijkse keizer. De koets is een van de pronkstukken in de nieuwe tentoonstelling van het Transport Museum in Dresden.

Het huwelijk in 1719 was waarschijnlijk de meest glamoureuze viering van de 18e eeuw. De bruiloft vond plaats in Wenen, maar werd gevierd in Dresden. Naast het bruidspaar reisden meer dan duizend prinsen, graven, baronnen en andere edelen met hun gevolg, evenals kooplieden en toeschouwers naar het Saksische hof. De expositie laat zien hoe prinsen destijds reisden. Wat waren de logistieke uitdagingen voor zo’n groot feest? De barokke koets werd gemaakt in Frankrijk, weegt 2,5 ton en is 6,4 meter lang.

De tentoonstelling Wedding, Steady, Go En Route to the Wedding of the Century 1719 is te zien tot en met 5 april 2020.