Koning Willem-Alexander ontvangt op maandag 9, dinsdag 10 en maandag 16 september in Paleis Huis ten Bosch leden van de Tweede Kamer voor een nadere kennismaking. Ook koningin Máxima is daarbij aanwezig, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten op de website van het Koninklijk Huis.

Het is de eerste keer dat de volksvertegenwoordigers een kijkje kunnen nemen in het gerenoveerde paleis, dat eerder dit jaar werd opgeleverd nadat het koninklijk gezin er al begin januari was gaan wonen. Het koningspaar heeft in april 2014 een soortgelijke ontmoeting gehad met de leden van het parlement, maar toen was de ontvangst op paleis Noordeinde.

In het verleden leidden de kennismakingsgesprekken met Willem-Alexanders moeder koningin Beatrix nog weleens tot beroering, omdat Kamerleden loslippig waren over de inhoud van de als vertrouwelijk bedoelde gesprekken met het staatshoofd. Beatrix heeft het gebruik toen ook enkele jaren opgeschort.