Koning Willem-Alexander gaat zondag 29 september naar de Motocross of Nations op het TT Circuit Assen. Willem-Alexander woont de afsluitende manche bij en de huldiging van de winnaars, kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan.

Voorafgaand aan de wedstrijd brengt de koning een bezoek aan de paddock om het Nederlandse technische team te ontmoeten. Na afloop van de wedstrijd ontmoet hij de deelnemers van TeamNL. Daarnaast spreekt hij met onder meer vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en de organisator Stichting MXGP Assen.

Aan de Motorcross of Nations doen veertig nationale teams mee. De motorcrosswedstrijd wordt dit jaar weer voor het eerst in 15 jaar in Nederland gereden en staat op de topsportkalender van NOC / NSF. De wedstrijd vindt zijn oorsprong in Nederland. In 1947 werd de wedstrijd voor het eerst gehouden in Duinrell in Wassenaar.