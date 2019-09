Vandaag, 6 september, is de 93ste geboortedag van prins Claus, die in 1926 in het Duitse Hitzacker werd geboren. Wist u dit al over de geliefde prins?

Afrika

Prins Claus woonde een groot deel van de periode tussen 1928 en 1938, samen met zijn ouders en vier zusjes, in Tanganyika, het huidige Tanzania. Zijn vader was hier bedrijfsleider van een koffie- en sisalplantage. Claus had het hier naar zijn zin en bleef de rest van zijn leven geboeid door Afrika.

Keukenprins

Claus beleefde plezier aan koken en kon naar eigen zeggen een heel goede boeuf stroganoff en uiensoep maken.

Fotograaf

De prins fotografeerde graag en verdienstelijk. In 1972 werden foto’s die hij heeft gemaakt van zijn zonen gebruikt voor de jaarlijkse Kinderpostzegels.

Eigen werkkamer

De prins had een eigen werkkamer in het ministerie van Buitenlandse Zaken waarin ook een deel van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking was ondergebracht. Als inspecteurgeneraal van Ontwikkelingssamenwerking woonde hij regelmatig de vergaderingen bij van de betreffende Tweede Kamer Commissie.

Student

Claus wilde werktuigbouwkunde studeren, maar werd uitgeloot. Hij koos vervolgens voor een studie rechten. Hij had een korte carrière als diplomaat en kreeg in 1963 een baan op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bonn.

Verloving en huwelijk

Zijn verloving met prinses Beatrix kwam voor veel Nederlanders als een schok. Er werd onderzoek gedaan naar zijn Duitse verleden, en nadat werd vastgesteld dat hij geen enkele oorlogsmisdaad had begaan, gaf de Tweede Kamer toestemming voor het huwelijk. Op 10 december 1965 werd Claus Nederlander.

Opvoeder

Prins Claus vond dat zijn drie zonen de échte wereld moesten kennen en nam hen incognito mee; van Auschwitz tot India en van Tanzania tot Normandië.

Geen stropdas!

Tijdens een toespraak in 1998 bij de Prins Claus Prijs gooide de prins demonstratief zijn stropdas op de grond. Hij noemde de stropdas een slang om zijn adamsappel, ‘dat koord der zonde, waaraan we de mate van fatsoen aflezen.’

Adviseur

In de beslotenheid van Paleis Huis ten Bosch was prins Claus de belangrijkste raadgever van zijn vrouw. In haar laatste toespraak als koningin zei Beatrix: ‘Door zijn nuchtere waarneming en relativerende benadering heeft hij bijzonder veel voor mij betekend. Onze zonen heeft hij jong geleerd een open oog te hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij en noden in de wereld. [..] Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest.’

Smaad

Prins Claus spande meerdere rechtszaken aan tegen roddelbladen. De schadevergoedingen die bladen moesten betalen wanneer de rechter oordeelde dat berichten feitelijk onjuist waren en inbreuk maakten op de persoonlijke levenssfeer van de prins, gingen naar het goede doel.

Vierdaagse

In 1967 liep Claus de Nijmeegse Vierdaagse uit. Zijn Vierdaagse-kruisje lag na zijn overlijden in 2002 bij zijn kist.