Koning Willem-Alexander heeft het Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen officieel geopend. Het is een modern herinneringscentrum in het cellencomplex waar in de Tweede Wereldoorlog 25.000 mensen om de meest uiteenlopende redenen werden opgesloten, onder wie ook kinderen. De bajes verwierf in de oorlog al de geuzennaam Oranjehotel.

De koning opende met een oud-gevangene voorgoed de poort van het originele gevangeniscomplex, waardoor het herinneringscentrum voortaan altijd vanaf de openbare weg te zien is.

In de ruimten met de permanente expositie wordt met een tijdlijn kort de grote geschiedenis belicht en illustreren allerlei spullen en foto’s persoonlijke verhalen. Ook komen er wisselexposities, zoals om te beginnen over de Leidse professor Rudolph Cleveringa, die er gevangen zat. Ook ‘Soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff Roelfzema zat er vast. Leden van de cast van de bekende musical over zijn leven zongen bij de opening het lied uit de productie Als wij niets doen.

Zaterdag open voor publiek

De oorspronkelijke Doodencel 601 is gebleven zoals die was. In andere cellen zijn films te zien waarin oud-gevangenen hun ervaringen vertellen. Een animatiefilm van 7 minuten op een muurgroot scherm brengt verder een dag in het leven van de gevangenen in beeld.

Het centrum gaat zaterdag open voor publiek.