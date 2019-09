Koning Willem-Alexander opent vrijdag het Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen, een modern herinneringscentrum in het cellencomplex op het terrein van de bekende Scheveningse gevangenis. Hier zaten in de Tweede Wereldoorlog 25.000 mensen vast. De bajes verwierf in de oorlog al de geuzennaam Oranjehotel.

In de ruimten met de permanente expositie wordt met een tijdlijn kort de grote geschiedenis belicht en illustreren allerlei spullen persoonlijke verhalen, zoals handgeschreven teksten, tekeningen, handwerkjes van de vrouwenafdeling, een zelfgemaakt schaakbordje en ook veel foto’s. Ook komen er wisselexposities.

De oorspronkelijke Doodencel 601 is gebleven zoals die was. In andere cellen zijn films te zien waarin oud-gevangenen hun ervaringen vertellen. Een animatiefilm van zeven minuten op een muurgroot scherm brengt verder een dag in het leven van de gevangenen in beeld.

Het centrum gaat zaterdag open voor publiek en is alleen op maandagen gesloten. De adviesleeftijd voor bezoekers is minimaal acht jaar. Aan de kassa kan alleen worden gepind.