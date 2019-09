Koningin Mathilde had vrijdag haar paraplu hard nodig tijdens haar bezoek aan de Biënnale van Venetië. De Belgische vorstin reisde naar het kunstevenement in Italië af en bleef met moeite droog door de regen en fikse rukwinden, zo is te zien op foto’s in Belgische media.

Mathilde moest het laatste stukje naar de Venetiaanse Giardini met een klein bootje mee, maar door het weer was het nogal een uitdaging om in te stappen. De koningin bezocht vervolgens het Belgische paviljoen Biënnale van Venetië, met de installatie “Mondo cane” van het duo Harald Thys en Jos De Gruyter dat de Franstalige gemeenschap vertegenwoordigt. Aansluitend bekeek ze kunst in de paviljoenen van Japan, Groot-Brittannië, Luxemburg en Ghana.

De Biënnale van Venetië, waarbij internationale hedendaagse kunstenaars hun werk tentoonstellen, vindt elke twee jaar plaats. Ook in 2017 was Mathilde van de partij.