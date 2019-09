Zuid-Afrikareis Harry en Meghan in het teken van goede doelen

Harry en Meghan besteden tijdens hun reis naar Zuid-Afrika later deze maand onder meer aandacht aan de vele goede doelen die de hertog en hertogin van Sussex steunen. Dat meldden Britse media vrijdag.

Het hele gezin, dus inclusief baby Archie, gaat van maandag 23 september tot en met woensdag 2 oktober op reis. De trip begint in Kaapstad en de laatste stop van de reis is in Johannesburg. “De reis biedt de hertog en hertogin de kans om de vele goede doelen waar zij zich al jarenlang voor inzetten, onder de aandacht te brengen”, aldus Buckingham Palace. De trip laat een “modern partnerschap” zien tussen het Verenigd Koninkrijk en Afrika.

“De liefde van de hertog van Sussex voor Afrika is welbekend”, vervolgt het paleis. “Hij bezocht het continent voor het eerst toen hij 13 jaar was. Meer dan twee decennia later inspireren de mensen, de cultuur, de dieren en de veerkrachtige gemeenschappen hem nog iedere dag.”