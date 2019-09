Het EO-programma Blauw Bloed trapt het nieuwe tv-seizoen zaterdag af met de nieuwe rubriek ‘Prinsen & prinsessen uit het ANP-archief’. De komende vijftien weken belicht Blauw Bloed samen met fotospecialist Peter van den Doel een groot aantal foto’s uit de archieven van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

De koninklijke fotocollectie bevat ruim honderdduizend analoge zwart-witfoto’s en kleurenfoto’s die gemaakt zijn tussen 1948 tot en met de jaren 80. Het ANP nam het initiatief om een groot deel van deze foto’s te digitaliseren. Voor Blauw Bloed selecteert en bespreekt Van den Doel wekelijks een aantal foto’s aan de hand van wisselende thema’s.

In het eerste deel (zaterdagavond, NPO 2, 19.15 uur) staan archiefbeelden van Beatrix en Claus als paar centraal. Peter van den Doel: “We zien op veel foto’s een gelukkig en verliefd paar. Het mooie is dat je op alle foto’s de verbinding tussen deze twee mensen kan voelen. En daarbij is het ook nog eens een mooi paar.”

Voor foto- en royaltyliefhebbers hebben het ANP en Blauw Bloed een nieuwe website geopend waarop de mooiste foto’s zijn gerangschikt van de koninklijke familie.